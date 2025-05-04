الأحد 04 مايو 2025
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صحة ومرأة

الصحة العالمية: زيادة معدل الإصابة بالسرطان 77% بحلول 2050

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية أنه بحلول عام 2050، سيزداد معدل الإصابة بالسرطان بنحو 77%، ما يزيد من إجهاد النظم الصحية والمجتمعات المحلية.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسرطان 

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أهم العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، منها:

١-استخدام التبغ
٢-السمنة والوزن الزائد
٣-الخمول البدني
٤-نظام غذائي غير صحي
٥-تلوث الهواء

واكدت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن أن يتطور السرطان بسبب بعض الإصابات أيضًا، بما في ذلك التهاب الكبد الوبائي ب وج 

طرق الوقاية من السرطان 

واشارت أنه يمكن الوقاية من عدوى الكبد  والفيروس الحليمي بسهولة من خلال اللقاحات

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه غالبًا ما يمكن شفاء السرطان بالكامل إذا تم اكتشافه وعلاجه في مرحلة مبكرة.

وأشارت إلى أنه يمنع الفحص المنتظم، على سبيل المثال مع تصوير الثدي، ومسح عنق الرحم، وتنظير القولون، العرض في المرحلة المتأخرة ويدعم العلاج الناجح.

كشفت عن  أكثر فحوصات السرطان شيوعًا وفعالية منها:

 

١-  تصوير الثدي للكشف عن سرطان الثدي
 

٢-تنظير القولون لسرطان القولون المستقيم


٣-مسحة عنق الرحم لسرطان عنق الرحم

 

طرق تقليل خطر الإصابة بالسرطان


أكدت أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال:

١- الامتناع عن التدخين أو استخدام منتجات التبغ
٢- تقليل استهلاك الأغذية عالية السعرات الحرارية والمعالجة
٣- تناول المزيد من الفواكه والخضروات
٤- الانخراط في النشاط البدني المنتظم
٥- أخذ اللقاحات الموصى بها

 

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الإصابة بالسرطان التهاب الكبد الوبائي ب الصحة العالمية التهاب الكبد الفواكه والخضروات خطر الاصابة بالسرطان سرطان عنق الرحم سرطان الثدي سرطان القولون منظمة الصحة العالمية

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