نائب وزير الصحة يوجه بتحرير محضر تكهين للرواكد بمستشفى الشروق المركزي

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، عددًا من المنشآت الصحية بمدينة الشروق، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات، وحلها ورصد أي قصور.

التحدث مع المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته المفاجئة بتفقد مستشفى الشروق المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، حيث تفقد قسم الطوارئ، واطلع على سجلات المرضى، كما تفقد غرفة الملاحظة، وحرص على التحدث مع المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

وأوضح «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد عيادة العظام، وعيادة الأسنان، وحرص على التحدث مع الأطقم الطبية، للاستماع لآرائهم ومقتراحاتهم، والتأكد من عدم وجود نواقص، واطلع على دفتر التسجيل، واطمئن على معدل التردد، ووجه بمراجعة حضور وانصراف القوى العاملة.

وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور محمد الطيب تفقد معمل الكيمياء ومعمل الهيماتولوجي، إلى جانب مركز الوقاية من أمراض السعار، وتأكد من توافر الأمصال، وأوصى بضرورة تفعيل النظام الإلكتروني، بينما أبدى استياءه خلال تفقد غرفة الأشعة المقطعية، لتدني النظام ومستوى النظافة بالغرفة، وأوصى بضرورة توجيه المرضى لأماكن الانتظار المخصصة، ووجه بمراجعة عقود النظافة والصيانة والأمن.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد الرعاية المركزة، واستمع لشرح مفصل عن حالة المرضى، ووجه فريق الحوكمة بعمل تقرير شامل لحصر جميع النواقص والمستلزمات، وأوصى بضرورة تغيير الأسرة والأثاث المتهالك، كما تفقد القسم الداخلي رجال، واطمئن على حالة المرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الدكتور محمد الطيب، تفقد قسم الولادة، وراجع القوى العاملة من أطباء القسم، كما تفقد حضانة الأطفال المبتسرين، واستمع لتقرير تفصيلي عن السعة الاستيعابية للحضانة، كما تفقد وحدة التعقيم، وشئون العاملين والشئون القانونية، واطمئن على سير الإجراءات الإدارية والتنظيمية، إلى جانب تفقده قاعة التدريب وسكن الأطباء، وأبدى استيائه من تراكم الرواكد والكهن، أعلى سطح المبنى، ووجه بعمل محضر تكهين.

وقال إن الدكتور محمد الطيب استكمل جولته المفاجئة بتفقد وحدة الأسرة 63 متر، بحضور الدكتورة نرفانا سعد المنصوري مديرة منطقة الشروق الطبية، واستهل زيارته بتفقد المعمل، وعيادة الأسنان، وراجع معدل التردد، ووجه بتوفير كرسي أسنان إضافي بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالوزارة، كما تأكد من تفعيل النظام الإلكتروني، وراجع جدول الحضور.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير تفقد عدة أقسام من بينها غرفة المشورة الأسرية (الألف يوم الذهبية)، وعيادة النساء ومتابعة الحوامل، وغرفة العلاج الطبيعي، إلى جانب غرفة المبادرات، وغرفة تشجيع الرضاعة الطبيعية، بالإضافة لغرفة التطعيمات، وتأكد من توافر جميع التطعيمات، وتفعيل النظام الإلكتروني، بالإضافة لتفقده استراحة الأطباء والتمريض، ومراجعة منظومة المراقبة بالكاميرات، وأوصى بمراجعة عقود النظافة والصيانة والأمن.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن نائب الوزير تفقد غرفة التدريب، والصيدلية، وغرفة التعقيم، وغرفة إدخال البيانات، ومكتب تحصين المسافرين، وحرص على التحدث مع متلقي الخدمة، الذين أشادوا بالخدمات المقدمة، كما استمع لبعض ملاحظات المرضى والتي تم حلها على الفور، وفي ختام الجولة، وجه فريق الحوكمة بعمل تقرير شامل عن احتياجات القوى البشرية، وحصر نواقص ولوازم الوحدة، تمهيدًا لحصولها على اعتماد الـ«GAHAR».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.