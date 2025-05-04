قصص نجاح الفرق الطبية بمستشفيات الصحة.. استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بمستشفى 15 مايو.. إنقاذ شاب من طعنة بسكين في العنق.. ومسن يتخلص من ورم وزنه 7 كجم

نجاحات متعددة للفرق الطبية داخل المستشفيات الحكومية لعلاج الحالات الصعبة أو النادرة تدل على كفاءة ومهارة الأطباء المصريين.

وكشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الصحة، وتضم تحت إدارتها أكثر من 80 مستشفى موزعا في كل محافظات الجمهورية، سواء مستشفيات متعددة التخصصات أو مراكز علاجية ذات تخصص واحد.

ويوميا تستقبل هذه المستشفيات آلاف المرضى لتقديم الرعاية الصحية لهم.. وفي رصد لأبرز النماذج على نجاح الفرق الطبية داخل هذه المستشفيات.

استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بمستشفى 15 مايو النموذجي

أكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن قسم الطوارئ بمستشفى ١٥ مايو النموذجي استقبل طفلة تبلغ من العمر ٦ أعوام، تعاني من صعوبة في البلع، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبيّن وجود عملة معدنية مستقرة أسفل الصمام العلوي للمريء.

وعلى الفور تم استدعاء فريق الجهاز الهضمي والمناظير، حيث جرى حجز الطفلة وإجراء منظار طارئ نجح في استخراج العملة المعدنية دون مضاعفات، وخرجت الطفلة بعد ذلك بحالة صحية جيدة ومستقرة.

عملة معدنية من مريء طفلة، فيتو

مستشفى الخانكة التخصصي

وفي حادثة خطيرة، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الخانكة التخصصي شابًا يبلغ من العمر ٢٤ عامًا مصابًا بطعنة نافذة في العنق نتيجة اعتداء بسلاح أبيض (سكين) إثر مشاجرة، وفي سرعة قام فريق الطوارئ بالإسعافات الأولية والمحافظة على التنفس والممر الهوائي للمريض.

وجود السكين أعلى منطقة الرقبة

وعلى الفور قام الدكتور السيد سليمان مدير مستشفى الخانكة التخصصي باستدعاء جميع الاستشاريين المختصين لتكوين فريق طبي متخصص، وتم التعامل مع المريض وإجراء الأشعات والفحوصات اللازمة في سرعة ودقة، وتم إجراء استكشاف للعنق وتبين وجود السكين أعلى منطقة الرقبة وتم إيقاف النزيف، لتحضير المريض لإجراء العملية الجراحية، حيث قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور عيسى حامد استشاري التخدير والرعايات، والدكتور عماد حمودة استشاري الجراحة العامة بإجراء جراحة عاجلة التي استغرقت ساعة ونصف تقريبًا وامتدت حتى الثانية صباحًا، حيث تم استكشاف شرايين العنق Carotid arteries، واستكشاف الوريد الوداجي Jugular vein، واستكشاف العصب الحائر.

طعن سكين في الرقبة، فيتو

ومع استكشاف العنق وجد كسر بعظام الحنجرة Hayiod bone تم التعامل معه، كما وجد قطع بأعلى المريء تم إصلاحه، وتم إجراء إصلاح لعضلات البلعوم والمريء.



وقد خرج المريض من غرفة العمليات إلى الرعاية بحالة مستقرة.

استئصال ورم ضاغط على الرئة وزنه 7 كجم لمسن عمره 65 عاما

وكشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن تفاصيل استئصال ورم ضاغط على الرئة وزنه 7 كجم لمسن عمره 65 عاما بمركز القلب بدمياط.

مريض يعاني من قصور شديد في التنفس، وتورم بالجسم

وصرح الدكتور وليد أنور أبو الخير مدير مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط بأن المركز قد استقبل مريضا يبلغ من العمر ٦٥ عامًا، وهو يعاني من قصور شديد في التنفس، تورم بالجسم، وقصور حاد بالدورة الدموية.

وقال إنه بعد إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة، تبين وجود ورم كبير في الناحية اليمنى من الصدر، وكان الورم يضغط على الرئة اليمنى والوريد الأجوف العلوي والسفلي، ما أدى إلى الأعراض الحادة التي يعاني منها المريض.

كما أفاد "أبو الخير" أنه قد تم إجراء جراحة دقيقة لاستئصال الورم بالكامل من الصدر، والذي بلغ وزنه ٧ كيلوجرامات، وهي من الحالات النادرة طبيًا نظرًا لكِبر حجم الورم ومكانه الحرج داخل التجويف الصدري.

وقد خرج المريض من العملية في حالة مستقرة مع تحسن واضح في العلامات الحيوية والتنفس.

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