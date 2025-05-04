مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى البلينا المركزى (صور)

واصل الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، لليوم الثانى على التوالى زيارته التفقدية للمشروعات الصحية بمحافظة سوهاج، حيث تفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى البلينا المركزي.

مساعد وزير الصحة تفقد مستشفى البلينا المركزى

وقد استمع مساعد الوزير إلى عرض تفصيلي من مهندسي الشركة المنفذة للمشروع، حيث تقام المستشفى على مساحة 8544 مترًا مربعًا، وتتألف من خمسة طوابق بالإضافة إلى الدور الأرضي، وتضم المكونات التالية الدورالأرضي قسم الاستقبال والطوارئ، الأشعة، العيادات الخارجية، صيدلية، مغسلة، مشرحة



الدور الأول: الإدارة، المطبخ، الصيانة الطبية، المخازن الدور الثاني: عيادات خارجية، العلاج الطبيعي، مناظير الجهاز الهضمي، المعامل، الغسيل الكلوي، الإقامة الداخلية.

الدور الثالث: قسم النساء والتوليد، الحضانات، إقامة داخلية الدور الرابع: أربع غرف عمليات، العناية المركزة، القسم الداخلي.

الدور الخامس: سكن للأطباء والتمريض، مكاتب إدارية.



أكد الدكتور أنور إسماعيل خلال مساعد الوزير الزيارة على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة.





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