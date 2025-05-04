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رياضة

ماييلي ورمضان صبحي يقودان بيراميدز في مواجهة فاركو

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو في الخامسة من مساء اليوم، على استاد المكس في رابع جولات مرحلة حسم الدوري المصري للممتاز.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

 

ويستعيد الفريق السماوي جهود الثلاثي محمد الشيبي ووليد الكرتي ومهند لاشين خلال مباراة اليوم.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي غابا عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو

 

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على فريق فاركو في الخامسة مساء اليوم الأحد 4 مايو على ستاد المكس بالإسكندرية في الجولة الرابعة من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز.

ترتيب بيراميدز بالدوري 

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 26 نقطة

 

مباراة فاركو ضد بيراميدز

الدوري المصري، وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

 

 

ححكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو
حكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو

 

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