الأحد 04 مايو 2025
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سياسة

البابا تواضروس يفتتح سيمينار أساقفة أوروبا في بوخارست: خدمة الكنيسة بالمهجر أمانة ومسؤولية

البابا تواضروس يترأس
البابا تواضروس يترأس سيمينار أساقفة أوروبا، فيتو

انطلقت اليوم بالعاصمة الرومانية بوخارست، أعمال سيمينار أساقفة أوروبا، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك ضمن فعاليات الزيارة الرعوية التي يجريها قداسته لإيبارشية وسط أوروبا.

 

"خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية"

ويُعقد السيمينار بمشاركة 12 من الآباء أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القارة الأوروبية، ويبحث تحت عنوان: "خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية". 

ويهدف اللقاء إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الآباء الأساقفة بشأن رعاية أبناء الكنيسة القبطية المنتشرين في دول المهجر، واستعراض التحديات التي تواجه العمل الرعوي والكنسي.

 

وخلال الجلسات، يستمع قداسة البابا إلى تقارير تفصيلية من الأساقفة المشاركين، تتناول أوضاع الخدمة في إيبارشياتهم، وسبل تطوير الرعاية الروحية، وتعزيز دور الكنيسة في الحفاظ على الهوية القبطية، خاصة بين الأجيال الجديدة من أبناء المهجر.

ويأتي هذا السيمينار في إطار اهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بمتابعة شؤون الكنيسة القبطية في أوروبا، وحرصه على دعم الأساقفة في مسؤولياتهم الرعوية والتعليمية، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الإيبارشيات.

ويُعقد السيمينار لأول مرة في إيبارشية وسط أوروبا، بمشاركة 12 أسقفًا من أصل 15، في ظل خلو كرسيين أسقفيين بعد نياحة أسقفيهما، واعتذار أحد الأساقفة عن الحضور لأسباب صحية.

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