الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية: إخلاء مطالع كوبري الساعة من السيارات وتوسيع الطريق أمام حركة المرور

الاسكندريه
الاسكندريه

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تنفيذ توجيهاته الخاصة برفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين وإزالة تعديات المنشآت على خطوط التنظيم، بالإضافة إلى تحرير محاضر فورية للمخالفين.

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وقامت أجهزة حي شرق بالتحفظ على ١٦٤ حالة إشغال وغلق ١٧ منشآت مخالفة تُدار بدون ترخيص وإزالة ٣ سقيفة مخالفة لمنشآت  مخالفة بكوبري ابو سرحة وهدم جراج مخالف بشارع الترعة المردومة.

 كما قامت إدارة المرور بإخلاء مطلع كوبري الساعة الاتجاه القادم من شارع ٤٥، وكذلك مطلع كوبري الساعة تجاه ابو سرحة من كافة المركبات وفتح الكوبري أمام الحركة المرورية وتوسيع الشارع.

كما قامت شركة نهضة مصر لخدمات النظافة برفع نحو ٣٧ طن مخلفات صلبة من شارعي الترعة المردومة وأحمد ابو سليمان ومتفرعاتهم خلال الأيام الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية التي جاءت خلال جولته المفاجئة بنطاق حي شرق والخاصة برفع كفاءة النظافة وزيادة عدد مرات رفع المخلفات بالشارعين. 

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الفريق أحمد خالد الاسكندرية الباعه الجائلين حي شرق شركة نهضة مصر

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