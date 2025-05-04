الأحد 04 مايو 2025
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عقارات

تعاونيات الإسكان تطرح قطع أراضي خدمية متميزة في 9 مدن جديدة

اللواء وليد فاروق
اللواء وليد فاروق البارودي

أعلن اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن طرح قطع أراض خدمية متميزة في 7 مدن جديدة، للبيع بالمزاد العلني، في جلسة يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025 في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعات الاجتماعات بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.

وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن المشروعات المطروح بها قطع الأراضي هي: (لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة 6 أكتوبر – بدر1 "89 فدان" – لؤلؤة العاشر من رمضان – لؤلؤة برج العرب – أبراج المنصورة – لؤلؤة بني سويف - لؤلؤة المنيا الجديدة - لؤلؤة أسوان)، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.

وأضاف اللواء مهندس وليد البارودي، أن الطرح في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يتضمن قطعة أرض مخصصة مبنى إداري  بمسطح 3000 م2، بينما يشمل الطرح بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر قطعة أرض مخصصة مستشفى  بمسطح 10000م2، وقطعة أرض مخصصة مبنى إداري بمسطح 1709م2 بمشروع بدر 1 "89 فدان"، وقطعة أرض مخصصة مبنى إداري بمسطح 2084م2 بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان، وقطعة أرض مبنى تجاري وإداري بمسطح 17308م2 بمشروع لؤلؤة برج العرب، بالإضافة إلى قطعة أرض هيكل خرساني "بنك" بمسطح 1550م2 وقطعة أرض مخصصة مول تجاري بمسطح 1124م2 بمشروع أبراج المنصورة، وكذلك قطعة أرض مخصصة مركز طبي بمسطح 2296م2 بمشروع لؤلؤة بني سويف، وأيضًا قطعة أرض مخصصة مبنى تجاري وإداري بمسطح 13789م2 بمشروع لؤلؤة المنيا الجديدة، فضلًا عن قطعة أرض مخصصة مدرسة بمسطح 9748م2 بمشروع لؤلؤة أسوان.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات، بمقر الهيئة الرئيسي (3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر – القاهرة، وفروع الهيئة بالمحافظات)، كما يمكن الاستعلام من خلال الأرقام التالية: "٢٢٧٢٤٨٩٨ – ٢٢٧٢٤٨٩٧".

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