الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

ضبط 4000 لتر سولار مهرب و160 طن أسمدة مغشوشة بالجيزة

حملات التموين
حملات التموين

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بمصالح المواطنين أو التلاعب بالسلع التموينية المدعمة.

وخلال استعراضه لتقرير مديرية التموين عن نتائج الحملات التموينية خلال الأسبوع الماضي، تم الكشف عن تحرير 90 محضر جنحة و520 محضر إثبات حالة بحق المخابز المخالفة في عدد من مناطق المحافظة، إلى جانب ضبط 447 بطاقة تموينية كانت بحوزة أحد أصحاب المخابز البلدية بمنشأة القناطر، في محاولة لاستغلالها بشكل غير قانوني.

وأوضح التقرير أنه تم ضبط 160 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كجم، تم تهريبها من مناطق البدرشين والصف وأوسيم وأطفيح والمنيرة، بالإضافة إلى ضبط 8 أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

من جانبه، أكد السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الأجهزة الرقابية نجحت في ضبط سيارة تقوم بتهريب السولار بمركز منشأة القناطر، وتم التحفظ على 4000 لتر سولار، كما تم ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بغش وتصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة بمركز الصف، حيث تم التحفظ على 160 طنًا من الأسمدة المغشوشة والخامات والأدوات المستخدمة في تصنيعها.

كما أكد محافظ الجيزة أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدولة بتكثيف الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة المواطن أو التلاعب بمقدراته.

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