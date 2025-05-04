نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بأرض النجوم و6 أكتوبر ببولاق الدكرور

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، جولة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي بنطاق حي بولاق وحي الهرم، يرافقه النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة.

وشملت الجولة متابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمنطقتي أرض النجوم و6 أكتوبر بحي بولاق، حيث اطمأن نائب المحافظ على سير الأعمال، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، وذلك للمساهمة في القضاء على مشكلات الطفوحات المتكررة لمياه الصرف الصحي.

واستمع الشهابي إلى شرح مفصل من المهندسين المشرفين على المشروع حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ، موجهًا بتذليل أي عقبات قد تعرقل تقدم العمل، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز.

كما شملت الجولة معاينة ميدانية لعدد من الشوارع الحيوية في حي الهرم، وهي شوارع نبيل طه، والعمدة، وعمرو بن العاص، حيث شدد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنسيقية تمهيدًا للبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي، بهدف تحسين البنية التحتية ومعالجة مشكلات الصرف بشكل دائم.

رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من محمود فؤاد، رئيس حي بولاق، طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، يسري رياض، رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب بالجيزة، محمد عبد العظيم، المشرف على المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، طارق فاروق، مدير مشروعات الصرف الصحي بالجهاز التنفيذي، عصام أبو العلا، رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، إلى جانب عدد من مسؤولي شركات الكهرباء، الاتصالات، الغاز، المكاتب الاستشارية، والشركات المنفذة.

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