استعدادا لاستقبال المصطافين، خطة لتحسين الأداء الطبي ودعم التخصصات الحيوية بمستشفى جمصة (صور)

أجرى الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، زيارة ميدانية لمستشفى جمصة المركزي، رافقه خلالها الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، وعدد من قيادات وإدارات الطب العلاجي بالمديرية، وذلك لمتابعة خطة تطوير المستشفى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، استعدادا لاستقبال المصطافين.

خطة لتحسين الأداء الطبي ودعم التخصصات الحيوية بمستشفى جمصة

وتضمنت الزيارة المرور على عدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، منها أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعمل، والصيدلية، بالإضافة إلى غرف المرضى، وقسم الغسيل الكلوي واطلع على مدى جاهزية الأجهزة وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار الخدمة دون انقطاع.

تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد

كما تابع وكيل الوزارة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد، وآلية عمله، بالإضافة لتدريب الفريق الطبي والفني على استخدامه بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة عالية مشددًا مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توفير جهاز خاص لعلاج السنط وعين السمكة، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى في هذا التخصص.

وأكد مدكور خلال الزيارة أن مستشفى جمصة يحظى باهتمام خاص ضمن خطة المديرية لتطوير مستشفيات، لاسيما وأن المدينة ساحلية وتشهد زيادة في الإقبال خلال فصل الصيف، مشددًا على أهمية متابعة الأداء ميدانيًا والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية والإدارية.

وفي ختام الزيارة، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا مع إدارة المستشفى وفريق العمل، ناقش خلاله أبرز الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها خلال الجولة، ووجّه بسرعة العمل على معالجتها وفق خطة زمنية محددة، لضمان استمرار تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة للمواطنين.

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