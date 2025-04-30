الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادا لاستقبال المصطافين، خطة لتحسين الأداء الطبي ودعم التخصصات الحيوية بمستشفى جمصة (صور)

جولة وكيل صحة الدقهلية
جولة وكيل صحة الدقهلية بجمصة، فيتو

أجرى الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، زيارة ميدانية لمستشفى جمصة المركزي، رافقه خلالها الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، وعدد من قيادات وإدارات الطب العلاجي بالمديرية، وذلك لمتابعة خطة تطوير المستشفى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، استعدادا لاستقبال المصطافين.

خطة لتحسين الأداء الطبي ودعم التخصصات الحيوية بمستشفى جمصة 

وتضمنت الزيارة المرور على عدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، منها أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعمل، والصيدلية، بالإضافة إلى غرف المرضى، وقسم الغسيل الكلوي واطلع على مدى جاهزية الأجهزة وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار الخدمة دون انقطاع.

تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد

كما تابع وكيل الوزارة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد، وآلية عمله، بالإضافة  لتدريب الفريق الطبي والفني على استخدامه بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة عالية مشددًا مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توفير جهاز خاص لعلاج السنط وعين السمكة، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى في هذا التخصص.

وأكد مدكور خلال الزيارة أن مستشفى جمصة يحظى باهتمام خاص ضمن خطة المديرية لتطوير مستشفيات، لاسيما وأن المدينة ساحلية وتشهد زيادة في الإقبال خلال فصل الصيف، مشددًا على أهمية متابعة الأداء ميدانيًا والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية والإدارية.

وفي ختام الزيارة، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا مع إدارة المستشفى وفريق العمل، ناقش خلاله أبرز الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها خلال الجولة، ووجّه بسرعة العمل على معالجتها وفق خطة زمنية محددة، لضمان استمرار تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستقبال والطوارئ الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين الخدمات الطبية المقدمة الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المقدمة للمواطنين تحسين جودة الخدمات جودة الخدمات الطبية المقدمة قسم الغسيل الكلوي صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مستشفي جمصة المركزي

مواد متعلقة

رئيس حي غرب المنصورة بالدقهلية يتابع تراخيص بناء العقارات

مواعيد وأماكن انقطاع المياه في شربين بالدقهلية

ads

الأكثر قراءة

دفاع طفل البحيرة يدعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه

المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة: معملتش حاجة

المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

التحفظ على المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

البيوت تختفي والشوارع خالية من الناس، التفاصيل الكاملة لأعنف عاصفة ترابية تضرب محافظات مصر

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة في ملف خليفة كولر والإعلان خلال ساعات

تحرك عاجل من وزارة الخارجية بشأن احتجاز طلاب مصريين في الجمهورية القيرغيزية

توفيق عكاشة يكشف سر قرارات ترامب الصادمة وعلاقتها بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع اللحمة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

"ونغرس فيأكل من بعدنا"، ننشر نص خطبة الجمعة القادمة

بالتزامن مع عاصفة اليوم، تعرف على دعاء النبي عند الرياح الشديدة

المزيد
الجريدة الرسمية