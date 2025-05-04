الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

الحكومة تحسم الملف: لا خدمات لأصحاب مخالفات البناء، والتصحيح شرط الدعم

اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين اليوم
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 عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من المقترحات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تعزيز الرقابة والتعامل الفوري مع مخالفات البناء، عبر تطوير آليات العمل وربطها بالتكنولوجيا. 

جاء ذلك في إطار متابعة جهود الدولة للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم إعداد نموذج تجريبي يتضمن إجراءات وتوصيات يمكن تعميمها على جميع المحافظات، يهدف إلى دعم آليات المراقبة والمحاسبة السريعة، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة. 

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وذكرت أن النموذج يشمل ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية داخل كل محافظة، بما يتيح تتبع المخالفات ومتابعة الموقف التنفيذي لحظيًا.

اجتماع مجلس المحافظين اليوم 
اجتماع مجلس المحافظين اليوم 

وأكدت الوزيرة أن أحد البنود الجوهرية في النموذج يتضمن حرمان المخالفين من الحصول على أي خدمات أو دعم حكومي، إلى حين تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون، في خطوة تستهدف الضغط على المخالف لتقنين وضعه، والحفاظ على الانضباط في المنظومة العمرانية.

كما يشمل النموذج ربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، وذلك لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة يتم رصدها على أرض الواقع، والتدخل الفوري بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

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وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات بالمحافظات، والتعامل مع جميع أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددة على أنه لا تهاون في هذا الملف، وأن المتابعة والرقابة مستمرة لضمان التنفيذ الحاسم.

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