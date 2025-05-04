الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بحضور مديري الأمن في المحافظات

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين بحضور مديري الأمن في المحافظات، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين. 

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستعداد الدائم من قبل الأجهزة المحلية لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى، مؤكدًا أهمية وجود "إدارة محترفة" لهذه الأزمات وتنسيق التحرك بين الأجهزة المعنية، مع ضرورة توعية المواطنين بدورهم في مواجهة هذه الأزمات والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام. 

كما تناول الاجتماع منظومة النظافة الجديدة وآخر المستجدات المتعلقة بتطبيقها، حيث أكد مدبولي أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة الإعداد والتجهيز الجيد للعرض مع تكثيف جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لاستيداء حقوق الدولة.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع ملف الاستغلال الأمثل وتنظيم التصرف في أصول الدولة، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام، مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام، وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن.

كما تم خلال الاجتماع استعراض قدرات وإمكانات مراكز السيطرة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية في مواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى، وكذا التجهيزات الفنية والقدرات المتاحة لدى أجهزة المحافظات المختلفة.

وأكد مدبولي على أهمية التنسيق بين المحافظين ومديري الأمن لضمان تنفيذ الخطط الأمنية والتنموية بكفاءة، مشددًا على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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اجتماع مجلس المحافظين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مديري الامن منظومة النظافة الجديدة

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