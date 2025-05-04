الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يحذر المحافظين لهذا السبب

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من التهاون في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح جزءًا أساسيًا في تقييم أداء المحافظين.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد اليوم بحضور وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات: "مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يُعد معيارًا رئيسيًا لتقييم أداء كل محافظ"، مؤكدًا أن الحكومة لن تقبل تكرار دوامة المخالفة ثم التصالح، مشددًا: "هذا الملف سيتم غلقه للأبد، ولن يكون هناك تقنين لأي وضع مخالف بعد صدور قانون التصالح الجديد".

وأشار إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد أي مخالفة أو تعدٍ في مهدها، وأنه يتعين على المسؤولين التحرك الفوري لإزالة المخالفة، إما من خلال الأجهزة المحلية إذا كانت في بدايتها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا استدعى الأمر.

وأضاف مدبولي: "التعامل الفوري والحاسم مع المخالفات هو ما يُنتظر من كل محافظ، ولن يكون هناك تهاون في محاسبة المقصرين"، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على حماية الرقعة الزراعية وأملاكها العامة، ولن تسمح بعودة المخالفات بأي شكل.

وشدد على أن كل شبر من الأراضي الزراعية لا يمكن تعويضه، وأي محاولة للتعدي سيتم وأدها من البداية، من خلال خطوات استباقية ومتابعة يومية بين المحافظين ومديري الأمن، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه في هذا الملف قائلًا: "ملف مخالفات البناء والتعديات سيتم التعامل معه بمنتهى الجدية والحزم، ولا تهاون في الحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة". 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مخالفات البناء اجتماع مجلس المحافظين

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