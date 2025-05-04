جلسة حاسمة بين مسئولي الزمالك ولجنة التخطيط عقب مواجهة البنك الأهلي

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مهمة مع لجنة التخطيط بالنادي، وذلك عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي المقرر إقامتها غدًا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وتأتي هذه الجلسة في توقيت حرج، حيث يسعى النادي الأبيض إلى ترتيب أوراقه ومراجعة مستقبل الفريق الأول في ظل تراجع النتائج مؤخرًا وتذبذب الأداء على المستويين المحلي والقاري.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة حول مصير الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الحالي، بالإضافة إلى تقييم شامل لملف اللاعبين، سواء من حيث الاستمرار أو الرحيل، استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما سيتم طرح عدد من الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق في مراكز مختلفة يعاني منها الزمالك هذا الموسم.

ويهدف مسئولو القلعة البيضاء من خلال هذه الجلسة إلى إعادة الفريق للطريق الصحيح، خاصة أن جماهير النادي باتت تطالب بقرارات حاسمة وتغييرات جذرية بعد سلسلة من النتائج غير المرضية.

وتُعد هذه الجلسة بداية لمرحلة إعادة بناء شاملة، يأمل من خلالها مجلس الإدارة في استعادة الهيبة الفنية للفريق واستعادة المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

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