الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي

كريم البركاوي
كريم البركاوي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات مفاوضات النادي مع المغربي كريم البركاوي لضمه للفريق في الموسم المقبل.

وقال المصدر: الزمالك اتفق مع اللاعب على كل شيء ويتبقى فقط توقيع العقود مع كريم البركاوي للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويختتم فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة يوم الجمعة الماضي من التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

 

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء يوم الخميس الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

 

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة، يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة حصدها من تسع انتصارات وثمانية تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري الممتاز. 

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