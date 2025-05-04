الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

استاد القاهرة يستضيف نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

كأس مصر، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

ويطمح الزمالك في استعادة لقب  كأس مصر الغائب عن خزائنه منذ فترة وتعويض إخفاقاته المحلية هذا الموسم، بينما يريد بيراميدز تحقيق البطولة للحفاظ علي لقبه الذي حققه الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه. 

الاتحاد المصري لكرة القدم استقر على إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز يوم 5 من شهر يونيو المقبل، وهو اليوم الذي يتزامن مع وقفة عرفات، أحد أعظم أيام المسلمين في السنة، والذي تتوجه فيه أنظار العالم الإسلامي إلى الأراضي المقدسة.

نهائي كأس مصر للنسخة الحالية كان من المقرر إقامته يوم 20 مايو الجاري، إلا أن اتحاد الكرة قرر تغير موعده المبارا نظرا لارتباط فريق بيراميدز بـ نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، قبل ان يتم الاستقرار على موعد 5 يونيو لإقامة المباراة. 

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كأس مصر الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابو ريدة بيراميدز والزمالك موعد نهائي كاس مصر

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