مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك أمام نزلة كوبرى جامعة المنصورة اتجاه طلخا في محافظة الدقهلية.

تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك نزلة كوبري الجامعة بالمنصورة

الضحايا والمصابين في الحادث

وانتقلت قوة أمنية الي موقع الحادث وبالفحص تبين أن الحادث نتج عن الحادث جثة من أبناء قرية جوجر طلخا 34 سنه ، وثلاثة مصابين وهم الاولي 12 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج، والثانية مجهول الاسم جوجر طلخا 13 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج

والثالثة مجهولة الاسم جوجر طلخا 11 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج.



محضر للعرض علي النيابة

وتم نقل المصابين والجثه الى مستشفي الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

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