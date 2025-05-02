الموعد غير مناسب، نهائي كأس مصر يصطدم بوقفة عرفات (تقرير)

ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة نارية بين نادي الزمالك ومنافسه فريق بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر للنسخة الحالية 2024 / 2025.

ويطمح الزمالك في استعادة لقب كأس مصر الغائب عن خزائنه منذ فترة وتعويض إخفاقاته المحلية هذا الموسم، بينما يريد بيراميدز تحقيق البطولة للحفاظ علي لقبه الذي حققه الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

الاتحاد المصري لكرة القدم استقر على إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز يوم 5 من شهر يونيو المقبل، وهو اليوم الذي يتزامن مع وقفة عرفات، أحد أعظم أيام المسلمين في السنة، والذي تتوجه فيه أنظار العالم الإسلامي إلى الأراضي المقدسة.

نهائي كأس مصر للنسخة الحالية كان من المقرر إقامته يوم 20 مايو الجاري، إلا أن اتحاد الكرة قرر تغير موعده المبارا نظرا لارتباط فريق بيراميدز بـ نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، قبل ان يتم الاستقرار على موعد 5 يونيو لإقامة المباراة.

ويعد يوم عرفة من الأيام التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين، إذ يقف فيه الحجاج على جبل عرفات، فيما يحرص ملايين المسلمين حول العالم على الصيام والتقرب إلى الله.

وينظر الكثيرون إلى هذا اليوم كأحد أكثر الأيام قدسية وروحانية، حيث يسبق مباشرة عيد الأضحى المبارك ويعد وقتا للعبادة، لا للمنافسات الكروية، بخلاف كل ذلك فإن أهمية هذا اليوم تجبر جميع وسائل الإعلام للاتجاه نحو جبل عرفات لنقل ومتابعة هذا الحدث المقدس.

ودائما ما تحظى مباريات نهائي الكأس بتركيز إعلامي وجماهيري كبير، لكن إقامة المباراة في هذا اليوم حتى لو أنها تنطلق في وقت لاحق من اليوم، فإنه يؤدي إلى تشتيت الاهتمام الإعلامي بين التغطية الرياضية وتغطية الشعائر الدينية، مما قد يُفقد الحدث الكروي جزءًا كبيرًا من بريقه المعتاد.

موعد نهائي كأس مصر

قالت مصادر مطلعة: إن اتحاد الكرة أبلغ ناديي الزمالك وبيراميدز بإقامة نهائي كأس مصر يوم ٥ يونيو القادم بشكل نهائي بدلا من إقامته يوم 20 مايو كما كان مقرر له.

وأوضحت أن الجبلاية حصلت على موافقة الزمالك وبيراميدز بشأن خوض المباراة في الموعد السابق ذكره، وهو يوم 5 يونيو المقبل.

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