آخر كلام، موعد ومكان نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

قالت مصادر مطلعة إن اتحاد الكرة استقر بشكل نهائي على موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

موعد نهائي كأس مصر

أضافت المصادر: اتحاد الكرة أبلغ ناديي الزمالك وبيراميدز بإقامة نهائي كأس مصر يوم ٥ يونيو القادم بشكل نهائي بدلا من إقامته يوم 20 مايو كما كان مقرر له.

وأوضحت أن الجبلاية حصلت على موافقة الزمالك وبيراميدز بشأن خوض المباراة في الموعد السابق ذكره، وهو يوم 5 يونيو المقبل.

وقالت إن الإمارات وتحديدا ملعب الجزيرة بإمارة أبوظبي تستعد لاستقبال نهائي كأس مصر الذي يجمع الزمالك مع بيراميدز.

بيان اتحاد الكرة

كان اتحاد الكرة أصدر بيانًا يوم 17 أبريل الماضي، أوضح خلاله أسباب تحديد يوم 20 مايو الجاري لإقامة نهائي كأس مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.