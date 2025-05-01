الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

آخر كلام، موعد ومكان نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز،فيتو
الزمالك وبيراميدز،فيتو

قالت مصادر مطلعة إن اتحاد الكرة استقر بشكل نهائي على موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز. 

موعد نهائي كأس مصر

 أضافت المصادر: اتحاد الكرة أبلغ ناديي الزمالك وبيراميدز بإقامة نهائي كأس مصر يوم ٥ يونيو القادم بشكل نهائي بدلا من إقامته يوم 20 مايو كما كان مقرر له. 

وأوضحت أن الجبلاية حصلت على موافقة الزمالك وبيراميدز بشأن خوض المباراة في الموعد السابق ذكره، وهو يوم 5 يونيو المقبل. 

وقالت إن الإمارات وتحديدا ملعب الجزيرة بإمارة أبوظبي تستعد لاستقبال نهائي كأس مصر الذي يجمع الزمالك مع بيراميدز. 

 

بيان اتحاد الكرة 

 كان اتحاد الكرة أصدر بيانًا يوم 17 أبريل الماضي، أوضح خلاله أسباب تحديد يوم 20 مايو الجاري لإقامة نهائي كأس مصر.

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