محمد جبران يكشف مزايا قانون العمل الجديد.. الفصل في القضايا العمالية خلال 90 يومًا.. إلغاء الحبس ضد أصحاب الأعمال.. وضوابط صارمة على استخدام «استمارة 6»

بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد أمس وذلك خلال احتفالية عيد العمال يزداد البحث من قبل العاملين بالقطاع الخاص عن أهم مكتسبات القانون الجديد.

وقال الرئيس السيسي خلال الاحتفالية: بهذه المناسبة، يسعدني الإعلان عن توقيعي على إصدار “قانون العمل الجديد”.

ويقول محمد جبران وزير العمل في تصريحات خاصة إن قانون العمل الجديد سيُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، ويزيد من الأمان الوظيفي للعمال، كما يشجع على الاستثمار ويراعي معايير العمل الدولية.

تشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار داخل مصر

واشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد متوازن، يحفظ حقوق العمال، وفي نفس الوقت يشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار داخل مصر ومن أهم المكاسب التي أقرها القانون، إنشاء محكمة عمالية متخصصة، تفصل في القضايا العمالية خلال 90 يومًا فقط، حيث يعد إنشاء المحكمة نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل طول أمد التقاضي الذي كان يعاني منه آلاف العمال وأصحاب الأعمال.

ومن ضمن مكتسبات ومزايا القانون، أنه ينظم ساعات العمل وفقًا لطبيعة بيئة العمل، حيث أقر نظامًا خاصًا للعاملين في المناطق الصحراوية والمناجم وقطاعات البترول، بما يضمن التوازن بين الجهد المبذول والظروف القاسية.

إلغاء الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال

واكد أن مزايا القانون عديدة، ومنها إلغاء الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال، واستبداله بالتدرج في العقوبات لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، كما تم تخفيض رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25%، لتقليل الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، كذلك، وضع القانون ضوابط صارمة على استخدام "استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم أحيانًا في فصل العمال تعسفيًا، حيث أكد ضرورة اعتمادها من مكاتب العمل رسميًا.

وأفاد بأن قانون العمل الجديد جاء عادلًا ومنصفًا للجميع، وهو قانون سيظل مستمرًا لسنوات عديدة، حيث تمت إزالة المعوقات الموجودة فيه لتشجيع المستثمرين على العمل في مصر، لأن أول ما ينظر إليه المستثمرون هو قانون العمل الجديد.

من جانب آخر في تصريحات خاصة أكد عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما واكب خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا بدلًا من النظام الورقي.

ويحمل قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات الهامة للعمال، أذكر منها على سبيل المثال تأكيد الحقوق الأساسية حيث يرسخ القانون الحقوق الأساسية للعامل، مثل الحق في الأجر العادل، وساعات العمل المحددة، والإجازات بأنواعها، والحماية من الفصل التعسفي وتنظيم أوضاع العمل غير التقليدية ويعالج القانون أوضاع العمل المستحدثة مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي، وينظم حقوق العاملين في هذه الأنماط وتعزيز السلامة والصحة المهنية حيث يولي القانون اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، ويلزم صاحب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من المخاطر وتسهيل إجراءات التقاضي حيث يهدف القانون إلى تبسيط إجراءات تسوية المنازعات العمالية، بما يضمن حصول العامل على حقه في أسرع وقت ومكافحة التمييز ويحظر القانون أي شكل من أشكال التمييز بين العمال على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو أي سبب آخر وتنمية التدريب المهني حيث يشجع القانون على الاستثمار في التدريب المهني ورفع مهارات العمال، بما يساهم في تحسين إنتاجيتهم وفرصهم في سوق العمل.

وأضاف أنه تم الحرص في مراحل إعداد القانون على تحقيق قدر كبير من التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال كما أن القانون يهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة، وهذا يتحقق من خلال حفظ حقوق العمال وفي الوقت نفسه تمكين أصحاب الأعمال من إدارة مؤسساتهم بكفاءة وأعتقد أن القانون في صورته النهائية يمثل صيغة توافقية جيدة، تسعى لتحقيق العدالة والإنصاف لكلا الطرفين، وتعزز من مناخ الاستثمار.

وترصد فيتو أبرز مكتسبات قانون العمل الجديد

- يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية.

- يضمن مكتسبات واضحة للعمال.

- يرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم.

- يؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة.

- يعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين.

الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج

- يتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

- فلسفة قانون العمل مبنية على بناء علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل.

- الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

- قانون العمل يقاس نجاحه بمدى ارتباطه بتحقيق مصالح العامل وصاحب العمل والحكومة وكيف يتم تحقيق توازن في بعض الاحيان تكون متعارضة أو مختلفة.

- القانون جعل التدريب وشغل الوظائف بعيد عن العقيدة والأصل والجنس والانتماء السياسي والنقابي ليس لهم تواجد بل شغل الوظيفة بناء على الكفاءة وذلك لم يكن موجود سابقا.

الوفاء لحقوق العاملين

- قانون العمل الجديد تم إعفاء العامل من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة عندما ينشأ نزاع بينهم وبين صاحب العمل نظرا لضعف قدرتهم المالية.

- قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل أنه في حالة غلق المصنع أو الشركة يحدد أجل بالوفاء لحقوق العاملين.

ومن أبرز ملامح قانون العمل الجديد

- نصت المادة 70 على أحقية المرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل تمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

- تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

المرأة العاملة

- وفقا للمادة 72 يحق للمرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين ولثلاث مرات خلال مدة خدمتها.

- ويجوز لها اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب خلال هذه الإجازة.

إلغاء استمارة 6

- ألغى قانون العمل الجديد استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم كوسيلة لفصل العاملين بشكل تعسفي ويعد هذا من أبرز المكتسبات حيث يعزز من الاستقرار الوظيفي ويمنع الفصل غير المبرر.

- ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني ويعزز شفافية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

- حدد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شروط استحقاق المعاش، ومنها:

- بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا (منها 120 شهرا فعلية على الأقل).

- الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار لجنة مختصة.

- في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من إنهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.

- بعد مرور سنة على انتهاء الخدمة، تُشترط مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا مع نفس الشروط السابقة.

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