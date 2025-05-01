وزير العمل محمد جبران لـ"فيتو": توفير 378 ألف فرصة عمل من يوليو 2024 حتى أبريل 2025.. المشروعات القومية وراء تخفيض نسبة البطالة.. وصندوق الطوارئ يدعم الشركات المتعثرة

عيد العمال، كشف محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد جاء عادلًا ومنصفًا للجميع، مضيفًا أن هذا القانون من المتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، وأكد أن من أهم مواد القانون الجديد، تلك التي تتعلق بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، ولكن وفقًا للتعديلات الجديدة أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.

وأشار “حبران” في حوار مطول مع فيتو تزامنا مع عيد العمال إلى أن وزارة العمل وفرت 378 ألف فرصة عمل خلال عام، بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال ملتقيات التوظيف التي قامت بتنظيمها، مبشرًا جموع العمال بعدد من الأخبار السارة خلال الفترة المقبلة والتي نتعرف عليها في نص الحوار التالي.

وإلى نص الحوار:

حدثنا عن صدور قانون العمل وما سيحققه للعمال من مكتسبات؟

قانون العمل الجديد سيُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، ويزيد من الأمان الوظيفي للعمال، كما يشجع على الاستثمار ويراعي معايير العمل الدولية.

الزميل أحمد عبد المحسن يحاور وزير العمل محمد جبران

ما أهم مزايا قانون العمل بالنسبة للعامل المصري؟

قانون العمل الجديد متوازن، يحفظ حقوق العمال، وفي نفس الوقت يشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار داخل مصر. ومن أهم المكاسب التي أقرها القانون، إنشاء محكمة عمالية متخصصة، تفصل في القضايا العمالية خلال 90 يومًا فقط، حيث يعد إنشاء المحكمة نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل طول أمد التقاضي الذي كان يعاني منه آلاف العمال وأصحاب الأعمال.

ومن ضمن مكتسبات ومزايا القانون، أنه ينظم ساعات العمل وفقًا لطبيعة بيئة العمل، حيث أقر نظامًا خاصًا للعاملين في المناطق الصحراوية والمناجم وقطاعات البترول، بما يضمن التوازن بين الجهد المبذول والظروف القاسية.

مزايا القانون عديدة، ومنها إلغاء الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال، واستبداله بالتدرج في العقوبات لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، كما تم تخفيض رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25%، لتقليل الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، كذلك، وضع القانون ضوابط صارمة على استخدام "استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم أحيانًا في فصل العمال تعسفيًا، حيث أكد ضرورة اعتمادها من مكاتب العمل رسميًا.

هل ترى أن قانون العمل عادل ومنصف للجميع؟

بالطبع، قانون العمل الجديد جاء عادلًا ومنصفًا للجميع، وهو قانون سيظل مستمرًا لسنوات عديدة، حيث تمت إزالة المعوقات الموجودة فيه لتشجيع المستثمرين على العمل في مصر، لأن أول ما ينظر إليه المستثمرون هو قانون العمل الجديد.

القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما واكب خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا بدلًا من النظام الورقي.

متى سيتم تطبيق القانون بشكل رسمي على العاملين؟

سيتم تطبيقه فور اعتماده رسميًا من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ومن المتوقع أن يتم اعتماده في عيد العمال، حيث يعكس القانون التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، وتم الأخذ بالملاحظات التي وردت من منظمة العمل الدولية، بما يعزز من توافق القانون مع المعايير العالمية ويمنع الطعن عليه دستوريًا.

الزميل أحمد عبد المحسن يحاور وزير العمل محمد جبران

حدثنا عن دور وزارة العمل في الحد من البطالة وفرص العمل التي وفرتها؟

وزارة العمل وفرت 378 ألف فرصة عمل خلال عام، من 1 يوليو 2024 حتى 1 أبريل 2025، بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال ملتقيات التوظيف التي نظمتها، كما أن الوزارة تعلن عن الوظائف من خلال نشرات توظيف نصف شهرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى التواصل مع المصانع والشركات لمعرفة احتياجاتها، وتوفير فرص العمل من خلال مكاتب التشغيل بالمحافظات التابعة لمديريات العمل.

لعبت المشروعات القومية العملاقة دورًا كبيرًا في تخفيض نسبة البطالة خلال السنوات العشر الماضية، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% إلى 6.4%، بفضل المشروعات العملاقة والدور الذي تقوم به الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني.

ماذا عن إقرار زيادة منحة العمالة غير المنتظمة؟ وكم عدد المستفيدين؟

عدد المستفيدين من منح العمالة غير المنتظمة حوالي 250 ألف عامل غير منتظم، وهم المسجلون لدى مديريات العمل بالمحافظات وفي قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.

هل تم تقليل المستفيدين من منح العمالة غير المنتظمة؟ ولماذا؟

تمت تنقية قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة من غير المستحقين، حيث لوحظ في الفترة الأخيرة استفادة البعض من المنح دون وجه حق، كما تم ضم عمالة أخرى، نظرًا لوجود فئات لم تكن تستحق المنحة، مثل بعض الأفراد الذين يمتلكون أراضي زراعية وسيارات.

متى يتم تطبيق الزيادة الجديدة في منح العمالة غير المنتظمة؟

سيتم صرف الزيادة الجديدة بدءًا من مايو المقبل، حيث سيتم صرف 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تستحق العمالة غير المنتظمة ست منح سنوية، بعد أن كانت أربع منح فقط، وتم إقرار هذه الزيادة الجديدة ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



هل حصر العمالة غير المنتظمة ما زال مستمرا؟ وكيف تتم عملية الحصر؟

يتم حصر العمالة غير المنتظمة من خلال مفتشي التفتيش بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، وبالفعل ما زال التسجيل مستمرًا، ويتم ذلك عبر الشركة أو المقاول أو عن طريق مفتش التفتيش أو مفتش السلامة داخل المشاريع القومية أو المشروعات المنتشرة على مستوى المحافظة، يقوم المفتشون بتسجيل العمالة التي تعمل داخل تلك المشروعات، ومن ثم إدخالها إلى قاعدة البيانات.

التسجيل مستمر في جميع مديريات العمل داخل محافظات الجمهورية، كما أن لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة تهدف إلى الوقوف على عدد العمالة غير المنتظمة، حتى تحدد الوزارة الخطط المستقبلية لهذه الفئة ومعرفة أماكن وجودها، لوضع خطط لاستيعابها وتوفير الخدمات اللازمة لها، كما يقدم المقاول الذي ينفذ مشروعات في المنشآت المختلفة كشفًا دوريًا بأسماء العاملين لديه.

حدثنا عن ضم عمال التراحيل لقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة؟

عمال التراحيل هم عمال باليومية، وكان الهدف هو حصر هذه العمالة بحيث يتم ضمها إلى قاعدة البيانات ومنظومة العمالة غير المنتظمة، حتى يحصل العامل منهم على الدعم والحماية الاجتماعية، وبالفعل، تم البدء بمحافظة القاهرة، كما سيتم توفير محطة انتظار لهم، تقيهم من أشعة الشمس في الصيف والأمطار في الشتاء.

ما المبالغ التي صرفها صندوق إعانات الطوارئ للشركات المتعثرة؟

يعد صندوق الطوارئ ذو أهمية كبيرة في دعم الشركات المتعثرة، إذ تتقدم الشركة بطلب إلى وزارة العمل وصندوق إعانات الطوارئ، ويتم توجيه المديريات لإجراء التفتيش والمتابعة، حيث تعاين اللجان ميزانيات الشركات لمعرفة ما إذا كانت تواجه تحديات أم لا، بناءً على ذلك، يتم صرف إعانات الأجور إذا كانت الشركة تعاني من التعثر، حتى تتعافى مع المتابعة الشهرية المستمرة، وهو شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

يتكفل صندوق الطوارئ بصرف أجور العمال في حالات إغلاق المنشآت، سواء لأسباب إدارية أو بغرض التصفية، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في عيد العمال الماضي برفع إعانات العمال من 600 إلى 1500 جنيه، ومن الممكن أن يزيد المبلغ، لكنه لا يقل عن هذا الرقم، وبالفعل، قامت الوزارة بصرف هذه الإعانات عبر الصندوق، كإجراء لحماية العمال.

ماذا عن شركات إلحاق العمالة بالخارج؟

تحصل شركات العمالة بالخارج على تراخيص من وزارة العمل، وهناك متابعة دقيقة لهذه الشركات لرصد أي مخالفات، في حالة مخالفة الشركات للوائح، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تشمل إلغاء التراخيص أو إيقافها لحين تصحيح الأوضاع، مع مراقبة مشددة للحفاظ على حقوق العمال.

هل العمالة المصرية ما زالت مطلوبة للعمل في الخارج؟

بالطبع، العمالة المصرية مطلوبة جدًا في الخارج، نظرًا لمهارتها، خاصة في السعودية، لدينا الريادة في العديد من الوظائف، ونقوم حاليًا بإعداد الربط الإلكتروني مع الدول العربية لتسهيل توفير الوظائف وفرص العمل المتاحة، كما لدينا وحدة توجيه للعاملين قبل سفرهم إلى الخارج، لتعريفهم بعادات وتقاليد الدولة التي سيتوجهون إليها، بالإضافة إلى وجود ملحقين عماليين في المكاتب التابعة للوزارة بالدول العربية والأوروبية.

وماذا عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية؟

تم إطلاق هذه الاستراتيجية قبل أيام قليلة، وهي تُحدث قفزة كبيرة لمصر في التصنيف الدولي المتعلق بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث ستنتقل مصر من المرتبة 160 إلى المرتبة 33 عالميًا، مما يعكس التقدم الكبير في هذا المجال، كما سيتم إطلاق منصة رقمية للسلامة والصحة المهنية، تهدف إلى تحقيق الرقمنة الكاملة بحيث تلزم جميع المنشآت برفع تقاريرها الدورية عليها، بما في ذلك الإبلاغ الفوري عن أي حوادث عمل.

كما أن ذلك يتيح للوزارة رسم بياني للحوادث على مستوى الجمهورية في الوقت الفعلي، وتحليل أسبابها، سواء كانت حرائق أو حوادث طرق أو غيرها، بهدف معالجتها. وهذا سيجعل الشركات والمؤسسات ملزمة بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية وفقًا للمعايير الدولية، تحت رقابة مباشرة من الوزارة.

ماذا عن خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني؟

تمتلك الوزارة 38 مركز تدريب ثابت، إلى جانب عدد مماثل أو أكثر من مراكز التدريب المتنقلة، كما تم التعاقد مع مركز إيطالي لإدارة مركزين تدريبيين تابعين لها، وأسندت إدارة خمسة مراكز أخرى للقطاع الخاص، وخمسة مراكز لمبادرة "ابدأ". كذلك، أصبح القطاع الخاص يدير 12 مركزًا من إجمالي 38 مركزًا تابعًا للوزارة.

إضافة إلى ذلك، هناك توسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بناءً على دراسة لاحتياجات سوق العمل، بهدف توفير فرص عمل مناسبة للخريجين.

وماذا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟ هل هناك شركات تقدمت بالتماس؟

لا استثناءات من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع شركات القطاع الخاص، وهناك متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالقرار في مختلف الشركات.

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