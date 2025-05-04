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أخبار مصر

حاسبات ومعلومات عين شمس تحصد المركز الأول في مسابقة Huawei ICT Competition على مستوى شمال أفريقيا

الفريق المصري الفائز
الفريق المصري الفائز بجامعة عين شمس، فيتو

حصل الطالبان (عبد الرحمن عبد الناصر، وعبد الرحمن عادل) بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس على المركز الأول، ضمن فريق يمثل جمهورية مصر العربية في مسابقة Huawei ICT Competition 2024/2025 على مستوى شمال أفريقيا في مجال الحوسبة (Computing)  . 

برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ونجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وإشراف هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

حاسبات ومعلومات عين شمس تحصد المركز الاول في مسابقة Huawei ICT Competition  على مستوى شمال أفريقيا

تنافس الفريق المصري مع أكثر من ٣٠ فريقًا يمثلون ١٢ دولة أفريقية من أكثر من ١٠٠ جامعة مختلفة، واستطاعوا بجدارة الفوز بالمركز الأول، مما يؤهلهم لتمثيل القارة في النهائيات العالمية التي ستُقام في الصين، خلال شهر مايو ٢٠٢٥، حيث سيخوضون المنافسة على مستوى العالم من أكثر من ١٠٠ دولة.

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