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أخبار مصر

وزير الصحة: مليار شخص في العالم بحاجة إلى تنمية مهاراتهم بسبب الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار، فيتو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن ما يقدر بنحو مليار شخص من القوى العاملة في العالم سيحتاجون إلى أنماط مختلفة من تنمية المهارات بحلول عام 2030، نتيجة للذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار، بعنوان «الثورات الصناعية والرعاية الصحية» بحضور الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير صحة المملكة العربية السعودية، وعدد من مسئولي القطاع الصحي السعودي، ضمن برنامج زيارته للمملكة.

اكتشاف التطعيم باللقاح المضاد للجدري عام 1835

وبدأ الدكتور خالد عبد الغفار محاضرته، بإلقاء نبذة مبسطة عن خدمات الرعاية الصحية في الماضي، بدءًا من اكتشاف التطعيم باللقاح المضاد للجدري عام 1835، ومحاضرات التشريح العملي لطلاب الطب، باستخدام جثة بشرية عام 1837 وتاريخ الرعاية الصحية في مصر الحديثة، بداية من إنشاء كلية طب قصر العيني عام 1925.

وتحدث عن فجوة مهارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن يشهدها العالم عام 2030، والتي تؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقدر بنحو 30 تريليون دولار، كما تحدث عن مكونات الرعاية الصحية في المستقبل القريب، بدءًا من الرعاية الصحية الشخصية، والمستشفيات الذكية، والتشخيص عن بُعد.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية دمج التكنولوجيا الرقمية، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، لإنشاء نظم متكاملة ومترابطة للرعاية الصحية، موضحا أن المشهد الحالي لصناعة الرعاية الصحية يتميز بالتوجه نحو التحول الرقمي، والتركيز على المريض، والابتكار والتعاون.

أبرز التحديات التي تواجه العاملين في مجال الرعاية الصحية

وشرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أبرز التحديات التي تواجه العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتي تبدأ بالتحديات الصحية العالمية، وتحديات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وأمن البيانات والخصوصية، والسياسات الصحية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتحقيق المساواة في الرعاية الصحية.

وتحت عنوان، المستقبل على بعد خطوة، فهل مؤسستك مستعدة؟ قدم الدكتور خالد عبدالغفار، شرحا لكيفية الاستثمار في تهيئة نماذج التشغيل لتلبية متطلبات حلول الرعاية المريحة والمتخصصة، واستخدام تكنولوجيا علوم البيانات، والبنية التحتية للرعاية الصحية، والتعليم الطبي، لتقديم منتجات وخدمات تعتمد بشكل كبير على البيانات والتقنيات، والذكاء الاصطناعي المرن مع مهارات تمكين الذكاء الهجين، ليس فقط في ابتكار أنواع جديدة من الرعاية، بل في تطوير رعاية أفضل، وأكثر إنسانية.

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واختتم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالتأكيد على أن أحلام الأمس أصبحت واقع اليوم، وأحلام اليوم ستكون واقع الغد، موضحا أن أكبر المفاجآت ربما تكمن في الطرق غير المتوقعة التي سيتكيف بها البشر وتبتكر بها استجابة لتحديات وفرص العصر، داعيا إلى سرعة العمل لسد فجوة المهارات المتوقع حدوثها مستقبلا، والتخلي عن النماذج التقليدية في التعلم والتي عفا عليها الزمن، بسبب التغيرات التكنولوجية والاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة.

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