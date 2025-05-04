الأحد 04 مايو 2025
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اقتصاد

تراجع سعر صرف الدولار في مصر منتصف تعاملات اليوم الأحد

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر صرف الدولار، شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا طفيفا فى البنوك المصرية بنحو 6 قروش بمنتصف حركة تعاملات اليوم الأحد 4 مايو 2025.

 وتعرض "فيتو" آخر أسعار الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية.

وترصد "فيتو" سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية: 

 

الدولار - فيتو 
الدولار، فيتو 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

-  50.74 جنيه للشراء.
- 50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.68 جنيه للشراء.
- 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- 50.68 جنيه للشراء.
- 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.68 جنيه للشراء.
- 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.68 جنيه للشراء.
- 50.78 جنيه للبيع.

 

الدولار - فيتو 
الدولار، فيتو 

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

 

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد  سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

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