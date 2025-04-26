السبت 26 أبريل 2025
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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26 أبريل 2025

الدولار
الدولار

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حالة من الاستقرار صباح اليوم السبت 26 أبريل 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية. 

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

 ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار. 

 

سعر الدولار اليوم، فيتو
سعر الدولار اليوم، فيتو

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

-  50.87 جنيه للشراء.
- 51.01  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.91 جنيه للشراء.
- 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- 50.91 جنيه للشراء.
- 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.87 جنيه للشراء.
- 50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.91 جنيه للشراء.
- 51.01 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول 

- 50.87جنيه للشراء.
- 50.97جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.  

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

سعر الدولار 
سعر الدولار 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

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