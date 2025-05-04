الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يستقر على تجديد إعارة أليو ديانج

أليو ديانج لاعب الأهلي
أليو ديانج لاعب الأهلي

استقر النادى الاهلى على تجديد إعارة أليو ديانج لاعب الفريق المعار حاليا إلى الخلود السعودي. 

وقال مصدر داخل الأهلي إنه بعد حسم صفقة ضم التونسي محمد علي بن رمضان سيجدد النادي إعارة أليو ديانج إلى أحد الأندية العربية وحال وصول عرض مغري للحصول على خدماته بشكل نهائي لن يمانع النادي في ذلك. 

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس، نظيره فريق حرس الحدود، مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

وتنطلق مباراة النادي الأهلي مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري 

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع بالمجموعة برصيد 22 نقطة.

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الأهلي اليو ديانج محمد علي بن رمضان

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