مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل ثروت فتح الباب

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة الدقهلية وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، وذلك بعدما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بوفاة النائب.

ودعا رئيس المجلس، الأعضاء للوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل، وقراءة الفاتحة على روحه.

كما حرص رئيس المجلس والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وعدد من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وأعضاء المجلس على إلقاء كلمات تأبين للنائب الراحل، مؤكدين أنه كان نموذجا إنسانيا يحظى بحب كبير.

وفيات أعضاء مجلس الشيوخ

وبرحيل النائب ثروت فتح الباب، يصل عدد الوفيات في مجلس الشيوخ إلى 14 حالة، حيث سبقه إلى جوار ربه النائب حاتم حشمت الذي وافته المنية في مارس الماضي، ومن قبله النائب الراحل الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

وفي يوليو الماضي توفي النائب حمادة القرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وضمت قائمة وفيات مجلس الشيوخ، النائب الراحل علي عطوة، والذي أعلن المجلس، خلو مقعده في جلسة الأحد 3 مارس الماضي، وسبقه النائب الراحل محمود بكري، وقبله بأيام المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

وشهد مجلس الشيوخ، وفاة كل من اللواء مصطفى كامل، النائب عبد الحي عبيد، وقبله الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، النائب إبراهيم حجازي، الدكتور أحمد عبد العزيز، واللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن.

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