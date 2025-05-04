الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل ثروت فتح الباب

النائب ثروت فتح الباب
النائب ثروت فتح الباب

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة الدقهلية وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، وذلك بعدما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بوفاة النائب.

ودعا رئيس المجلس، الأعضاء للوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل، وقراءة الفاتحة على روحه.

كما حرص رئيس المجلس والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وعدد من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وأعضاء المجلس على إلقاء كلمات تأبين للنائب الراحل، مؤكدين أنه كان نموذجا إنسانيا يحظى بحب كبير.

 

وفيات أعضاء مجلس الشيوخ 

 

وبرحيل النائب ثروت فتح الباب، يصل عدد الوفيات في مجلس الشيوخ إلى 14 حالة، حيث سبقه إلى جوار ربه النائب حاتم حشمت الذي وافته المنية في مارس الماضي، ومن قبله النائب الراحل الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

وفي يوليو الماضي توفي النائب حمادة القرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وضمت قائمة وفيات مجلس الشيوخ، النائب الراحل علي عطوة، والذي أعلن المجلس، خلو مقعده في جلسة الأحد 3 مارس الماضي، وسبقه النائب الراحل محمود بكري، وقبله بأيام المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

وشهد مجلس الشيوخ، وفاة كل من اللواء مصطفى كامل، النائب عبد الحي عبيد، وقبله الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، النائب إبراهيم حجازي، الدكتور أحمد عبد العزيز، واللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئات البرلمانية الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الوفيات في مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة ملفي الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الدينى

الشيوخ يناقش ملفي تجديد الخطاب الديني والأمن السيبراني

إسكان النواب تبدأ اليوم مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

السيسي: الظروف التي تتعرض لها المنطقة تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية

أول تعليق من القوات المسلحة اليمنية والحوثي على استهداف مطار بن جوريون

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أخبار مصر: 32% من المصريين تحت خط الفقر، الصحة تحذر المواطنين من العلاج في العيادات الخاصة، رد صادم من قطر على تصريحات نتنياهو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

المزيد
الجريدة الرسمية