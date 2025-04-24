رئيس مجلس الشيوخ ينعي النائب ثروت فتح الباب

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية.

وفاة النائب ثروت فتح الباب

توفي النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، مساء أمس، إثر تعرضه لحادث سير منذ أيام.

وجاء نص النعي كما يلي: "بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والإخلاص لقضايا وطنه.

ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفيات أعضاء مجلس الشيوخ

وبرحيل النائب ثروت فتح الباب، يصل عدد الوفيات في مجلس الشيوخ إلى 14 حالة، حيث سبقه إلى جوار ربه النائب حاتم حشمت الذي وافته المنية في مارس الماضي، ومن قبله النائب الراحل الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

وفي يوليو الماضي توفي النائب حمادة القرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وضمت قائمة وفيات مجلس الشيوخ، النائب الراحل علي عطوة، والذي أعلن المجلس، خلو مقعده في جلسة الأحد 3 مارس الماضي، وسبقه النائب الراحل محمود بكري، وقبله بأيام المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

وشهد مجلس الشيوخ، وفاة كل من اللواء مصطفى كامل، النائب عبد الحي عبيد، وقبله الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، النائب إبراهيم حجازي، الدكتور أحمد عبد العزيز، واللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن.

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