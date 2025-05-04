الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

الكرواتي سلافن بيليتش يدخل ترشيحات خلافة كولر في قيادة الأهلي

سلافين بيليتش
سلافين بيليتش

دخل الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني السابق لنادي الفتح السعودي دائرة اهتمامات النادي الأهلي لخلافة كولر في قيادة المارد الأحمر حيث تلقي الأهلي عرضا من احد الوكلاء بشأن ترحيب المدرب الكرواتي بقيادة القلعة الحمراء. 

وسبق للمدرب الكرواتي ان قاد أندية اتحاد جدة السعودي وايضا فولهام وويست بروميتش الإنجليزيين. 

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس، نظيره فريق حرس الحدود، مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

وتنطلق مباراة النادي الأهلي مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري 

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع بالمجموعة برصيد 22 نقطة.

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كولر الأهلي النادي الأهلي
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