هلع وفوضى في إسرائيل، لحظة استهداف مطار بن جوريون بصاروخ بالستي يمني (فيديو)

ضرب مطار بن جوريون، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض مقاطع الفيديو، التي تظهر لحظة استهداف مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ بالستي يمني، أصابه إصابات مباشرة، وتسبب في حالة من الفزع بين الإسرائيليين.

هلع وفوضى بين الإسرائيليين في مطار بن جوريون

وتظهر مقاطع الفيديو تصاعد عمود من الدخان الأسود، بعد إصابة مطار "اللد الدولي"، المطار الرئيسي في إسرائيل ديفيد بن جوريون، بصاروخ باليستي انطلق من صنعاء، وإغلاق المطار بعد إصابته بالصاروخ.

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إصابة مطار اللد الدولي " المطار الرئيسي في إسرائيل ديفد بن جوريون " بصاروخ باليستي انطلق من صنعاء 🇾🇪 صباح اليوم..



ياسين يا بن بدر الدين#BenGurionAirport #TelAviv pic.twitter.com/uUI5mv0Cfi May 4, 2025



وأظهرت مقاطع أخري حالة الذعر والهلع التي انتابت الإسرائيليين في مطار بن جوريون، وحالة الفوضى والهروب الجماعي في صالة الوصول والمغادرة في المطار، نتيجة سقوط الصاروخ اليمني على المطار.

ووثقت المقاطع آخر لحظة سقوط الصاروخ يمني في مطار بن جوريون، وتجاوز جميع وأحدث منظومات الدفاع الجوي والصاروخي في الغرب، وأسفر القصف عن عودة الخطوط الجوية الهندية إلى الهند بعد اقترابها من الهبوط في بن جوريون، بعد سقوط الصاروخ اليمني.

صاروخ يمني يصيب مطار بن جوريون

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن جوريون".

الطائرات الهندية تعود للهند بعد ضرب مطار بن جوريون، فيتو



وأكد إعلام إسرائيلي على "تصاعد الدخان من مطار بن جوريون نتيجة سقوط شظايا صاروخ اعتراضي بعد رصد صاروخ أُطلق من اليمن".

محيط مطار اللد (بن جوريون)

توثيق من كاميرات المطار pic.twitter.com/kYQz6SyiWG — عماد أبو عواد (@1T1Dq25LOz0d2sV) May 4, 2025



وعلق الباحث السياسي سامح عسكر على استهداف مطار بن جوريون وإصابته بصاروخ بالستي، فقال: " للمرة العشرين توقف مطار بن جوريون الصهيوني بعد سقوط صواريخ من اليمن. تذكروا أن ترامب ونتنياهو قالوا بأنهم قضوا على 90٪ من صواريخ اليمن، وأنهم على مقربة من إخضاع هذا البلد العربي. قلنا أن اليمنيين ليسوا كالجولاني ينضرب ويسكت، أو ينضرب ويفش غله في الأقليات، أو ينضرب ويطلب السلام".



وعلق المحلل السياسي الفلسطينين دكتور فايز أبو شمالة قائلًا: "الصاروخ العربي اليمني أصاب قبل قليل مطار بن غوريون الإسرائيلي، والعدو يغلق المطار، ويوقف الرحلات القادمة والمغادرة للكيان الصهيوني. عاش اليمن العربي بأبطاله وأسوده وشعبه عاش اليمن العربي".

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