الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

الإسعاف الإسرائيلي يسجل إصابات جراء سقوط صاروخ قرب مطار بن جوريون

الاسعاف الاسرائيلي،فيتو
الاسعاف الاسرائيلي،فيتو

أعلنت صحيفة" يديعوت أحرونوت "، عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني وجود مصاب جراء سقوط الصاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3.

بينما  سجل الإسعاف الإسرائيلي عدة إصابات نتيجة موجة الانفجار قرب مطار بن جوريون.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني: منظومتا ثاد الأمريكية وآرو حيتس أخفقتا على ما يبدو باعتراض صاروخ يمني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل.

وفي الوقت ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ اعتراضية باتجاه صاروخ أطلق من اليمن، بالإضافة الي سماع دوي انفجارات في محيط مطار بن جوريون.

ومن جانبها أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون، وفرار ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقبل وقت سابق قالت صحيفة هآرتس إن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بغزة وصل إلى 6 منذ أن قررت إسرائيل خرق وقف إطلاق النار. 

مقتل 6 جنود إسرائيليين منذ خرق الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة 

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن عددا كبيرا من الضباط والجنود أخطروا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بالقتال في إطار توسيع عملية.

 

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