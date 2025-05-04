الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

ضربات أمنية متتالية لضبط تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

 

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.

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وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، ويجري استكمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.

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