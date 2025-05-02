الصحة: إجراء قساطر قلبية لعلاج حالات الانغلاق المزمن للشريان التاجي مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التشخيص والعلاج بالمجان، لعدد من الحالات المرضية المعقدة، بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، خلال زيارة خبير في حالات الانغلاق الكلي المزمن للشريان التاجي Chronic Total Occulsion.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ضمن مشروع استقدام الخبراء للعمل بمستشفيات الوزارة، ومناظرة الحالات وإجراء العمليات الجراحية، والعمل على رفع كفاءة الأطباء العاملين بالوزارة وتبادل الخبرات والاهتمام بجودة الرعاية الطبية المقدمة للمريض المصري.

حالات الانغلاق الكلي المزمن للشريان التاجي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج زيارة الدكتور خالد تمام، خبير حالات الانغلاق الكلي المزمن للشريان التاجي، تضمن إجراء 4 قساطر قلبية معقدة لعلاج الانغلاق الكلي المزمن للشريان التاجي، والتي تعد بديلا لجراحة القلب، وذلك دون أي تكلفة مادية على المريض.

ونوه الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى حرص وزارة الصحة والسكان، على رفع كفاءة الأطباء العاملين بمستشفيات الوزارة وتبادل الخبرات والاهتمام بجودة الرعاية الطبية المقدمة للمريض المصري.

من جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن مستشفى الشيخ زايد التخصصي، نظم يوما علميا على هامش الزيارة، تناول خلاله أحدث التقنيات المستخدمة في مجال القسطرة القلبية، كخطوة هامة نحو تطوير أساليب العلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مضيفة أن فعاليات الزيارة تضمنت برامج تدريبية لصغار الأطباء، أسهمت في تعزيز مهاراتهم الطبية والجراحية، في هذا التخصص الدقيق.

وأشار الدكتور صلاح جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي إلى أن زيارة الخبير الدكتور خالد تمام، تأتي اتساقا مع جهود مبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار، حيث شهد المستشفى منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، إجراء 32 قسطرة قلبية معقدة لمرضى يعانون من الانسداد الكلي المزمن للشريان التاجي، لافتا إلى أن تكلفة العملية الواحدة تتخطى الـ250 ألف جنيه، وأجريت بالكامل على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أية نفقات مالية.

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