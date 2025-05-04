الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع أسعار سبائك الذهب بجمع الأوزان اليوم الأحد فى الصاغة

سبائك الذهب - فيتو
سبائك الذهب - فيتو

أسعار سبائك الذهب، تعتبر سبائك الذهب من الخيارات الأكثر شيوعًا للاستثمار في مصر، حيث يتم تحديد سعر السبيكة بناءً على وزنها وجودتها وتختلف أسعار سبائك الذهب حسب العيار، ويعد العيار الأكثر تداولًا هو 24 قيراطًا، نظرًا لأنه يحتوي على أعلى نسبة من الذهب النقي. 

أسعار سبائك الذهب

انخفضت أسعار سبائك الذهب خلال حركة تعاملات صباح اليوم الاحد 4 مايو 2025 فى السوق المحلى  بنحو 50 جنيها، لتسجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام حوالي 5850 جنيها. 

وتستعرض “ فيتو” خلال السطور التالية جميع أسعار سبائك الذهب بمختلف العيارات خلال السطور التالية: 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب يتراجع بعد أسبوع حافل بالمفاجآت

 

اسعار سبائك الذهب
اسعار سبائك الذهب

 

أسعار سبائك الذهب المختلفة  من 1 جرام: 1 كيلو 

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 5850 جنيه. 
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 14300 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات  بــ  28000 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات  بــ  56000 3 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام  بــ 559915 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 1000 جرام بــ 5661905 جنيهات.

نرشح لك: الملاذ الآمن، سبائك الذهب وزن 10 جرامات تتخطى 50 ألف جنيه

 

اسعار سبائك الذهب
اسعار سبائك الذهب

 

معلومات عن الاستثمار في سبائك الذهب 2025

الاستثمار في سبائك الذهب يعد من الخيارات الآمنة في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات أو التضخم، حيث يحتفظ بقيمته بمرور الوقت.

 

مزايا الاستثمار في سبائك الذهب

  • حماية ضد التضخم: يعتبر الذهب من أفضل الأصول التي تحافظ على قيمتها ضد التضخم.
  • سهولة التداول: يمكن بيع وشراء سبائك الذهب بسهولة في السوق المحلية أو من خلال البنوك.
  • عائد مستقر: بمرور الوقت، يميل الذهب إلى زيادة قيمته، مما يجعل الاستثمار فيه فرصة لتحقيق أرباح طويلة الأجل.
  • نسبة ضرائب منخفضة: لا يفرض على سبائك الذهب ضرائب أو رسوم تداول عالية، مما يزيد من ربحية الاستثمار.
اسعار سبائك الذهب
اسعار سبائك الذهب


 نصائح للاستثمار في سبائك الذهب

  • اختيار العيار المناسب: يفضل شراء سبائك الذهب عيار 24 قيراطًا، لأنها أكثر نقاءً وتداولًا.
  • الشراء من مصادر موثوقة: يجب التأكد من شراء الذهب من مصادر موثوقة مثل البنوك أو الشركات المعتمدة لتجنب شراء ذهب مغشوش.
  • التخزين الآمن: من الضروري تخزين سبائك الذهب في أماكن آمنة مثل خزائن البنوك أو أماكن مخصصة لذلك.
  • مراقبة الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بأسواق المال العالمية، لذا من المهم متابعة الأسعار بشكل دوري.

 

 

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

جدير بالذكر الاستثمار في سبائك الذهب في مصر يعتبر من الوسائل الجيدة للحفاظ على القيمة المالية وتجنب التقلبات الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار سبائك الذهب سعر سبيكة الذهب 1 جرام سعر سبيكة الذهب 2 5 جرام سعر سبيكة الذهب 5 جرامات سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سعر سبيكة الذهب 100 جرام سعر سبيكة الذهب 1000 سبائك الذهب 2025 الاستثمار في سبائك الذهب سبائك الذهب

مواد متعلقة

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 4 مايو 2025

تراجع جديد.. سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 4 مايو 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 4 مايو 2025

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

تعرف على أسعار الدولار في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 3 مايو 2025

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)
ads

الأكثر قراءة

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أخبار مصر: 32% من المصريين تحت خط الفقر، الصحة تحذر المواطنين من العلاج في العيادات الخاصة، رد صادم من قطر على تصريحات نتنياهو

عقب تصديق الرئيس، أبرز مكتسبات قانون العمل الجديد وأهمها إلغاء استمارة 6

جانتس يحمل إيران مسؤولية صاروخ مطار بن جوريون ويطالب برد قاسٍ على طهران

طوارئ على خطوط السكك الحديدية بسبب حالة الطقس

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

تشغيل قطارات نوم وأخرى مكيفة بالإسكندرية ومطروح في هذا الموعد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية