التضامن تنظم برنامجا تدريبيا للعاملين تحت عنوان "القيم الوظيفية وأخلاقيات العمل"

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالوزارة تحت عنوان "القيم الوظيفية وأخلاقيات العمل" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، وبمشاركة 100 موظف من العاملين بديوان عام الوزارة كمرحلة أولى.

ويأتي التدريب الذي انطلقت فعالياته على مدار يومين ونفذته الإدارة العامة لتنمية المواهب التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية للتعريف بقيم وأخلاقيات العمل كأحد المعايير الأساسية والتي تحظى باهتمام متزايد فى بيئات العمل الحديثة، متضمنا مفهوم وأهمية أخلاقيات العمل والمبادئ الأساسية وكيفية ممارستها.

وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو

أخلاقيات العمل الوظيفي والقيم والمبادئ داخل بيئة العمل

وشمل التدريب الذى تم على أيدي خبراء متخصصين عددا من جلسات العمل التى تناولت أخلاقيات العمل الوظيفي والقيم والمبادئ التي تحدد سلوك الموظف داخل بيئة العمل، تعزيز قدرات العاملين على مواجهة التحديات المحتملة، آليات تطوير الأداء، تنمية مهارات التفكير النقدي وإدارة الوقت والتفكير الإبداعي وتطوير مهارات التواصل والتفاعل.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تزويد العاملين بالعديد من المهارات وتطوير البرامج التدريبية للموظفين وفق الاحتياجات الحديثة، ووفق أحدث البرامج التدريبية فى إطار الاستثمار فى العنصر البشري.

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