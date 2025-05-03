التضامن تنظم لقاءً تعريفيا لطلبة قسم الأطراف الصناعية بالكليات التكنولوجية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى اللقاء التعريفي لطلبة الكليات التكنولوجية قسم أطراف صناعية، لتدريبهم من أجل توظيفهم بمراكز التجميع والموائمة للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد فعاليات اللقاء اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، واللواء ساجي الزلباني المستشار الفنى لمراكز التجميع والموائمة، ومروة أحمد عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين بوزارة التضامن الاجتماعي.

جامعة بني سويف

وشارك في اللقاء الموسع الذى عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي 115 طالبا وطالبة من الفرقة الرابعة بالكليات التكنولوجية قسم أطراف صناعية بجامعات بني سويف، الدلتا، القاهرة الجديدة، الجلالة، واستهدف تعريف الطلبة بشروط وإجراءات الالتحاق بالعمل بـ 6 مراكز للتجميع والموائمة - ورش الأطراف الصناعية - التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيسبقه التدريب العملي على أيدي الخبراء المتخصصين من شركة اوتوبوك الالمانية فى إطار التجهيزات والاستعدادات لبدء العمل بهذه المراكز خلال الشهور القادمة.

مراكز التجميع والمواءمة

وتم التعريف بمراكز التجميع والمواءمة ودورها فى تيسير حصول المستحقين على الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية المناسبة وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، وأهمية مواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال والدمج بين الدراسة والتطبيق العملى وإكساب الأبناء المهارات العملية للعمل على أحدث الأجهزة والمعدات وإعدادهم كفنيين متخصصين وفق أحدث المعايير.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، حيث تهتم الدولة بتقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وبما يعزز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع ويتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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