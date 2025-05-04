غيابات الأهلي أمام حرس الحدود الليلة

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس، اليوم العديد من العناصر المهمة عند مواجهة نظيره فريق حرس الحدود، مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام حرس الحدود

وتضم قائمة الغائبين كلا من كريم الدبيس ويحيى عطية الله ومصطفى مخلوف وعمر كمال وخالد عبد الفتاح وحمزة عبد الكريم وسمير محمد وأشرف داري واكرم توفيق.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع بالمجموعة برصيد 22 نقطة.

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