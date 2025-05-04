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موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقناة الناقلة

الأهلي وحرس الحدود،
الأهلي وحرس الحدود، فيتو

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس، نظيره فريق حرس الحدود، مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

وتنطلق مباراة النادي الأهلي مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري 

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع بالمجموعة برصيد 22 نقطة.

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الأهلي حرس الحدود الأهلي وحرس الحدود عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

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