الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني بالحزام الأخضر لاستكمال تصوير "زوجة رجل مش مهم"

ياسمين عبدالعزيز،
ياسمين عبدالعزيز، فيتو

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، ويجمعها بالمشاهد التي يتم تصويرها الفنان أكرم حسني الذي يلعب شخصية زوجها.

والمشاهد التي يتم تصويرها، تتم بمنطقة الحزام الأخضر بأحد ديكورات العمل الموجودة هناك، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من أسبوع.

ويشارك بفيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني وسيكون المخرج معتز التوني بديلا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، ويأتي الفيلم من تأليف شريف الليثي.

وكان المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، يعكف على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية، إلا أن المهام الإخراجية ذهبت لمخرج الكوميديا معتز التوني.

فيلم دراما كوميدي لـ ياسمين عبد العزيز

وقال خالد جلال: إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين عبدالعزيز أكرم حسني زوجة رجل مش مهم اخبار الفن

مواد متعلقة

ياسمين عبد العزيز تعود إلى "زوجة رجل مش مهم" استعدادا لعرضه في عيد الأضحى
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني عاجل عقب استهداف مطار بن جوريون

الكرواتي سلافن بيليتش يدخل ترشيحات خلافة كولر في قيادة الأهلي

كلام نهائي، أكرم توفيق خارج قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لضم زين الدين بلعيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

المزيد
الجريدة الرسمية