السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا

زلزال
زلزال

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر وقع  قبالة سواحل إندونيسيا بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل إندونيسيا
 

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي إن مركز الزلزال وقع على بعد 155 كيلومترا جنوب غرب مدينة جورونتالو الكبرى، وبعمق 109 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.

وفي الشهر الماضي وقع زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة ساحل إندونيسيا، بحسب ما أعلن المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية (يو اس جي اس). ووقع الزلزال على عمق 117 كيلومترا على مسافة متساوية من جزر الملوك الإندونيسية وجنوب الفلبين. 

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أندونيسيا زلزال تسونامي

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