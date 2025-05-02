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خارج الحدود

زلزال بقوة 7,5 ريختر يضرب جنوب تشيلي والأرجنتين وتحذيرات من تسونامي خطير

تسونامي
تسونامي

ذكرت السلطات في تشيلي في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن ساحل البلاد معرض لخطر حدوث موجات تسونامي خطيرة بعد وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب جنوب تشيلي والأرجنتين.

زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب سواحل تشيلي 

 

ومن جانبه قال المركز الوطني التشيلي لرصد الزلازل: إن الزلزال وقع على بعد 218 كم من مدينة بويرتو ويليمز على عمق 10 كم.


وأمرت الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في تشيلي بإخلاء المنطقة الساحلية بإقليم ماجلان في جنوب البلاد تحسبا من خطر تسونامي.

وفي السياق ذاته حذر المركز الأمريكي للإنذار من تسونامي في المحيط الهادئ واحتمال حدوث الموجات ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال الذي وقع في ممر دريك.

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تسونامي زلزال تشيلي الأرجنتين

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