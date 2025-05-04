يستهلها كبار القراء، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورتى ص/ الزمر 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى النور وقصار السور 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة يوسف 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتى الحديد/ المجادلة 15ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الشورى 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وما تيسر من سورة غافر 15 ق

54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة البقرة 30ق



28: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ على حزين، وما تيسر من سورة آل عمران 15ق



57: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النحل 30ق



07: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة النساء 28ق



14:45 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأنعام 15ق

15:45 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الشعراء 30ق



الختمة المجودة

16:34 تقدمه التلاوة د.محمد عبدالله دراز 5ق

16:39 مصحف مجود الشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة المائدة 28ق



18:52( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سور الفرقان/ قصار السور 45ق

19:39( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة محمد 15ق



21:05( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة النحل 45ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة آل عمران 44ق



01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد الرزيقى ما تيسر من سورة النمل 15ق

02:24(بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعي ما تيسر من سورة الأحزاب 15ق



03:13(قبل الفجر) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى التحريم / الملك

05:03(بعد الفجر) للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى الإنسان / القدر 15ق



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