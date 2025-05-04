يستهلها كبار القراء، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورتى ص/ الزمر 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى النور وقصار السور 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة يوسف 30 ق
38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتى الحديد/ المجادلة 15ق
27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الشورى 15ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وما تيسر من سورة غافر 15 ق
54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة البقرة 30ق
28: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ على حزين، وما تيسر من سورة آل عمران 15ق
57: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النحل 30ق
07: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة النساء 28ق
14:45 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأنعام 15ق
15:45 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الشعراء 30ق
الختمة المجودة
16:34 تقدمه التلاوة د.محمد عبدالله دراز 5ق
16:39 مصحف مجود الشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة المائدة 28ق
18:52( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سور الفرقان/ قصار السور 45ق
19:39( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة محمد 15ق
21:05( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة النحل 45ق
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة آل عمران 44ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد الرزيقى ما تيسر من سورة النمل 15ق
02:24(بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعي ما تيسر من سورة الأحزاب 15ق
03:13(قبل الفجر) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى التحريم / الملك
05:03(بعد الفجر) للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى الإنسان / القدر 15ق
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