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رياضة

أمين صندوق الإسماعيلي: نتعرض للظلم التحكيمي وعلينا 13 قضية أمام فيفا

فريق الإسماعيلي،
فريق الإسماعيلي، فيتو

الإسماعيلي، تحدث مصطفى شلة، أمين صندوق النادي الإسماعيلي، عن البيان الصادر من  ناديه بشأن المطالبة بإعادة مباراة سموحة في الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية.

لنا ضربتين جزاء أمام الأهلي

وقال مصطفى شلة أمين صندوق نادي الإسماعيلي، في تصريحات تليفزيونية: "نتعرض للظلم التحكيمي في كل مبارياتنا لنا ضربتين جزاء أمام الأهلي وضربة جزاء أمام بيراميدز وطرد الشيبي وطرد في مباراة الزمالك ومباريات كثيرة أثرت على مسيرة الفريق".

 

4 إنذارات في 22 دقيقة 

وأضاف: "تلقينا أربعة إنذارات في 22 دقيقة فقط خلال مباراة سموحة، الحكم كان قريبا من الكرة والاعتداء من البداية كان من لاعب سموحة على الدح وتقنية الفيديو موقفها كان غريبا باستدعاء الحكم لهذه اللعبة وأين الخطورة من هذه اللعبة".

13 قضية على الإسماعيلي منظورة أمام لفيفا

وأشار: "رابطة الأندية تواصلت معانا وقالت إنها حولت شكوانا لاتحاد الكرة لأن لجنة الحكام تتبع الاتحاد ولم نتلق أي رد حتى الآن من الاتحاد على طلبنا"

وواصل: "لا نطالب سوى بالعدالة التحكيمية ليس أكثر أو أقل".

واختتم: "لدينا 13 قضية مع فيفا تسببت في إيقاف القيد وانتهينا 9 منهم بشكل نهائي، دفعنا 35 مليون جنيه رسوم فقط للقضايا".

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