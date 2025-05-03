السبت 03 مايو 2025
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رياضة

حسني عبد ربه: مباريات الإسماعيلي القادمة حياة أو موت والكومي دمر النادي

فريق الإسماعيلي،
فريق الإسماعيلي، فيتو

أعرب حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق، عن ثقته الشديدة في عدم هبوط الدراويش للدرجة الثانية، رغم ما يمر به من ظروف صعبة، وأكد مساندة جماهيره الدائمة له في الأوقات الصعبة.

وقال عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "الإسماعيلي يمرض ولا يموت رغم معاناة النادي في السنوات الماضية.. مجلس الإدارة كان يعلم المشاكل وهو داخل النادي، ولكن أين الحلول؟".

وأكد حسني عبد ربه: "أنا لا أهاجم أحد لكن علينا إيجاد حلول لعبور الإسماعيلي الأزمة التي يمر بها منذ فترة".

حسني عبدربه، فيتو
حسني عبد ربه، فيتو

الكومي دمر النادي

وواصل: "المجلس السابق بقيادة يحيى الكومي دمر النادي تمامًا، والمجلس الحالي يعلم أن هناك أزمات ووقف قيد ومستحقات متأخرة".

وعن الفترة المقبلة قال عبد ربه: "عندنا 3 مباريات في الإسماعيلية حياة أو موت ولا بد الجمهور يحفز اللاعبين، وأيضًا اللاعبين يجب أن يكون لهم دور".

 

تامر مصطفى مدرب جيد 

واختتم عبد ربه تصريحاته قائلًا: "كلنا خلف الإسماعيلي سواء كنا موجودين أم لا.. كابتن تامر مصطفى المدير الفني يؤدي بشكل جيد مع الفريق، والمجلس الحالي إن لم يستطع تحمل المسؤولية عليه الرحيل فورًا".

وناشد عبد ربه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن يكون للإسماعيلي دعم ومساندة لعبور أزمته.

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الاسماعيلي النادى الإسماعيلى حسني عبدربه يحيى الكومي تامر مصطفي أشرف صبحي

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