المشدد 15 عاما لسائق لاتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عاما لسائق، وتغريمه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 15 عاما لسائق وتغريمه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة المتهم "أحمد.ص.ع.ا" - ٣١ سنة - سائق - مقيم شارع سوق المنيل منشية عبد المنعم رياض بدائرة قسم أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، في القضية رقم ٢٣٤٦٨ لسنة ٢٠٢٤ قسم شرطة أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٤٦٢٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لانه بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا ( أحادي استيل مورفين ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

استطرد أمر الإحالة بالقليوبية أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش وذخائر ثلاث طلقات مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصًا له بحيازته او إحرازه.

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