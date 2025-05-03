القوى العاملة بالبرلمان تكشف موعد تطبيق قانون العمل الجديد

قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة هي من وضعت قانون العمل الجديد، وناقش البرلمان القانون وأقره.

عدد العمال المستفيدين من قانون العمل الجديد

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد بمثابة هدية للعمال، حيث سيحكم هذا القانون علاقة العمل لـ32 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص.

حالة من الرضا بين العمل ورجال الأعمال في قانون العمل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبدالباقي عزوز، بقناة "الحدث اليوم"، أن قانون العمل الجديد أخذ وقتًا طويلًا لكي يصدر، حيث تم إعداد جلسات حوار كبيرة بحضور العمال ورجال الأعمال والحكومة، تحت رعاية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي عدلت الكثير من مواد القانون، واستطاعت أن تُحدث حالة من الرضا بين العمال ورجال الأعمال حول قانون العمل الجديد.

تطبيق قانون العمل الجديد بعد 90 يوما من إقراره

وأوضح أن مواد قانون العمل الجديد تحتوي على نوع من الحماية للعمال، ففكرة الفصل التعسفي بعد تطبيق هذا القانون أصبحت من الماضي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون سيبدأ بعد إقراره بـ90 يومًا.

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