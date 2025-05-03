سلة الأهلي تتوج بكأس مصر على حساب سبورتنج

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر، على حساب سبورتنج في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم.

‏‎قدم الفريق عرضًا قويًّا في المباراة، ونجح في الفوز بنتيجة 99-64 ليتوج ببطولة كأس مصر للموسم الثالث على التوالي.

‏‎تقدم «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الأولى بنتيجة 17-16، ثم استمر في التفوق بالفترة الثانية بنتيجة 49-34، وأنهى الفترة الثالثة متقدمًا بنتيجة ‏‏50-74، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 99-64.

وحصد «سيدات سلة الأهلي» ثالث ألقاب الموسم بعد التتويج بدوري المرتبط وكأس السوبر المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.