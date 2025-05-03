السبت 03 مايو 2025
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رياضة

سلة الأهلي تتوج بكأس مصر على حساب سبورتنج

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي  ببطولة كأس مصر، على حساب سبورتنج في المباراة النهائية التي جمعت  الفريقين اليوم.

‏‎قدم الفريق عرضًا قويًّا في المباراة، ونجح في الفوز بنتيجة 99-64 ليتوج ببطولة كأس مصر للموسم الثالث على التوالي.

‏‎تقدم «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الأولى بنتيجة 17-16، ثم استمر في التفوق بالفترة الثانية بنتيجة 49-34، وأنهى الفترة الثالثة متقدمًا بنتيجة ‏‏50-74، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 99-64.
وحصد «سيدات سلة الأهلي» ثالث ألقاب الموسم بعد التتويج بدوري المرتبط وكأس السوبر المحلي.

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الأهلي النادي الأهلي سبورتنج

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