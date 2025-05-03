سحب تراكمات الأمطار من شوارع دمياط ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الجو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال سحب مياه الأمطار المتراكمة بقرية الوسطاني، وذلك في إطار خطة الطوارئ التي تنفذها الشركة للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

سحب مياه الأمطار المتراكمة بقرية الوسطاني بدمياط

10 سيارات لشفط المياه ومتابعة مستمرة

وقال المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الفرق الفنية نجحت في سحب المياه من الشوارع الرئيسية لضمان تحقيق السيولة المرورية، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ10 سيارات شفط إلى جانب سيارة سيول للتعامل الفوري مع تجمعات المياه، مع استمرار العمل في الشوارع الفرعية لحين الانتهاء منها بالكامل.

نوبتجيات مستمرة وتنسيق كامل مع غرف الطوارئ

وأوضح عطا الله أن فرق التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى فرق الأزمات والطوارئ، تعمل على مدار الساعة بنظام النوبتجيات، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، والتواجد الميداني المستمر في مختلف المدن والمراكز بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظة والجهات المعنية.

خطة انتشار بالتعاون مع الأرصاد الجوية

وأضاف رئيس الشركة أن أعمال المتابعة والتنفيذ تتم بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية، لضمان التدخل السريع في أماكن تجمعات المياه ورفعها أولًا بأول، حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرارية الحركة المرورية.

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