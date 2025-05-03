السبت 03 مايو 2025
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حالة الطقس اليوم، تدفق السحب الممطرة على القاهرة الكبرى

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حالة الطقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من الوجه البحرى ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن تتقدم إلى شرق البلاد مع تقدم الوقت.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس اليوم السبت،  حيث يسود  طقس معتدلا  على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة شمال الصعيد حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:18
 

 
يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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